Yol Durumu

Direnişin sembolü Cüneydi Külliye'de

17 Ocak 2018, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs direnişinin" sembolü haline gelen 16 yaşındaki Filistinli el-Cüneydi'yi kabul etti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları