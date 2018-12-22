Haberler Web TV Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, otomobillere çarparak durabildi

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, otomobillere çarparak durabildi

22 Aralık 2018, Cumartesi

Erzurum'da direksiyon başında kalp krizi geçiren Muhsin Barkın'ın (55) kullandığı özel halk otobüsü, park halindeki 7 otomobile çarptı. İçerisinde yolcu bulunmayan otobüsün şoförü Barkın, hastanede tedaviye alındı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları