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Diplomatik kaynaklardan vize açıklaması!

18 Ekim 2017, Çarşamba
Vize kriziyle ilgili diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, "Vize kararını ABD Büyükelçisi tek başına aldı. ABD arkasında durmak zorunda kaldı" ifadelerine yer verildi.
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