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Dini nikâh kıyılırken erkeğin 32 farzı bilmesi zorunlu mu? (Video)

08.05.2019 11:09

Nihat Hatipoğlu ile İftar özel programı izleyenler tarafından büyük ilgi görüyor. Nihat Hatipoğlu, ''Dini nikâh kıyılırken erkeğin 32 farzı bilmesi zorunlu mu?'' sorusuna yanıt verdi.


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