Haberler Web TV Dilencinin üzerinden çıkan 16 bin TL zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi (Video)

Dilencinin üzerinden çıkan 16 bin TL zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi (Video)

16.09.2019 10:54

Bursa’da zabıta, dilencileri avladı. Vatandaştan para isterken yakalanan Ahmet Y.’nin üzerinden tam 16 bin 112 lira çıktı. Ekiplerin ağzı açık kaldı! Zabıta, dilencilere para verilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.


Bursa'da önceki gün dilencilere yönelik operasyon yapıldı. Farklı noktalarda duygu sömürüsü yapan kişiler, Zabıta Amirliği'nde toplandı. Dilenirken yakalanan Ahmet Y.'nin üst aramasında 16 bin 112 lira çıktı. Ekipleri şaşkına çeviren dilenci, 16 bin 112 liranın engelli maaşı olduğunu öne sürerek, "Ben garibanım, dışarıda yatıyorum. Doktor bey bana rapor yazdı, o yüzden bana engelli parası veriyorlar. Engelli maaşımı çalmasınlar diye yanımda taşıyorum" diye konuştu. Paraya el konurken, Ahmet Y. Kabahatler Kanunu kapsamında 124 lira para cezası kesilerek serbest bırakıldı. Zabıta, dilencilere para verilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları