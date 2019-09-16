Dilencinin üzerinden çıkan 16 bin TL zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi (Video)

Bursa’da zabıta, dilencileri avladı. Vatandaştan para isterken yakalanan Ahmet Y.’nin üzerinden tam 16 bin 112 lira çıktı. Ekiplerin ağzı açık kaldı! Zabıta, dilencilere para verilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.
Bursa'da önceki gün dilencilere yönelik operasyon yapıldı. Farklı noktalarda duygu sömürüsü yapan kişiler, Zabıta Amirliği'nde toplandı. Dilenirken yakalanan Ahmet Y.'nin üst aramasında 16 bin 112 lira çıktı. Ekipleri şaşkına çeviren dilenci, 16 bin 112 liranın engelli maaşı olduğunu öne sürerek, "Ben garibanım, dışarıda yatıyorum. Doktor bey bana rapor yazdı, o yüzden bana engelli parası veriyorlar. Engelli maaşımı çalmasınlar diye yanımda taşıyorum" diye konuştu. Paraya el konurken, Ahmet Y. Kabahatler Kanunu kapsamında 124 lira para cezası kesilerek serbest bırakıldı. Zabıta, dilencilere para verilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.