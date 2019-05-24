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Dilenci kadın, önce cemaate saldırdı, sonra polisin silahını almaya çalıştı

24.05.2019 21:51

Adapazarı’nda, kendisini engellemeye çalışan cami cemaatine saldıran kimliği belirsiz dilenci kadın, olaya müdahale eden polisin belindeki tabancasını almak isteyince ters kelepçeyle gözaltına alındı.


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