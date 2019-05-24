Adapazarı’nda, kendisini engellemeye çalışan cami cemaatine saldıran kimliği belirsiz dilenci kadın, olaya müdahale eden polisin belindeki tabancasını almak isteyince ters kelepçeyle gözaltına alındı.
Dilenci kadın, önce cemaate saldırdı, sonra polisin silahını almaya çalıştı24.05.2019 21:51
- Dilenci kadın, önce cemaate saldırdı, sonra polisin silahını almaya çalıştı
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