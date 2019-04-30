Dilber Ay, Cüneyt Özdemir'e neden 'Zorunda mıyım' demişti? İşte hafızalardan silinmeyecek o anlar

Cüneyt Özdemir'in bir zamanlar sunduğu 5N1K programının konuğu usta sanatçı Dilber Ay'dı. Cüneyt Özdemir!in, "En çok istenen 5 parçayı sayar mısınız?" sorusuna Dilber Ay'ın, "Zorunda mıyım?" demesiyle canlı yayında kahkaha tufanı kopmuştu. Dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 63 yaşındaki Dilber Ay'ın ölümünün ardından, hafızalarda Cüneyt Özdemir ile yaşadığı o diyalog kaldı.
Dilber Ay, Cüneyt Özdemir'e neden 'Zorunda mıyım' demişti? İşte hafızalardan silinmeyecek o anlar30.04.2019 10:06
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