Dikkatsiz sürücü göz göre göre beton mikserine böyle çarptı

Ordu’da meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.Ordu şehir merkezinde yaşanan trafik kazaları, MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Sürücülerin dikkatsizlik ve dalgınlığından kaynaklanan kazalarda, trafik kurallarına uymanın önemi bir kez daha görüldü. MOBESE kameraları tarafından kaydedilen ilk görüntüde, asfaltta ilerleyen bir otomobil görülüyor. Sürücüsünün, yolun sağında durur vaziyette olan beton mikserini görmemesi üzerine kaza meydana geliyor.
?İkinci kaza ise bir kamyonet ile minibüs arasında gerçekleşiyor. 2 aracın çarpışması sonrası minibüs kontrolden çıkarak yan yatıyor.
Ordu'da yaşanan bu kazalar, trafikte dikkatli olmanın ve trafik kurallarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.
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