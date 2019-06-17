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Dikkat çeken açıklama: Muhammed Mursi katledildi, organize bir cinayete kurban gitti

17.06.2019 20:42

Mısır Eski Cumhurbaşkanı adayı Eymen Nur, Muhammed Mursi'nin sözde mahkemede şehit olmasına ilişkin A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Eymen Nur, "Çok önemli bir dostu. Çok uzun seneler onunla omuz omuza çalışma fırsatı taşıdım. Tutuklamalar döneminde de onun arkadaşı oldum. Beraberdik onunla. Muhammed Mursi katledildi, organize bir cinayete kurban gitti.Yavaş yavaş bir cinayet işlendi. " dedi.


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