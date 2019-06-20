DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Kamile Kayır yakalandı! Operasyon anları polis kamerasına böyle yansıdı (Video) 20.06.2019 14:47

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesi "gri" kategoride yer alan ve örgütün sözde Türkiye Komitesi Sorumlusu Kamile Kayır'ın da arasında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde gri listede yer alan ve örgütün sözde Türkiye sorumlusu Kamile Kayır'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'den gelen talimatlar doğrultusunda hareket ettiği belirlenen, Halkın Hukuk Bürosu avukatlarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, polis helikopterinin desteğiyle, Kağıthane'de bulunan büroya sabah saat 04.00 sıralarında baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde 'Gri listede' yer alan ve örgütün sözde Türkiye sorumlusu olan Kamile Kayır'ın aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirdi.

4'Ü AVUKAT 7 KİŞİ EMNİYET'TE SORGULANACAK

TEM ekiplerinin gözaltına aldığı 4'ü avukat, toplam 7 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

EROĞLU'NDAN SONRA TÜRKİYE SORUMLUSU OLDU

İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar sayfasındaki 'Gri listede' yer alan ve örgütün sözde Türkiye sorumlusu olan 'Derya' kod adını kullanan Kamile Kayır'ın 26 Şubat'ta Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne yapılan operasyonda yakalanarak çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu'nun yerine geçtiği kaydedildi





SOYLU: YİNE DEHLİZLER BULDULAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bu sabaha karşı arkadaşlarımız DHKP/C'nin sözde hukuk bürosuna operasyon yaptılar. Yine dehlizler buldular. Yine gri listede bir terörist bulundu." dedi.





Bakan Soylu Fatih'te düzenlenen programda esnafla bir araya geldi. Soylu bu sabah İstanbul'da düzenlenen operasyonda gri listede aranan bir DHKP/C'li teröristin yakalandığını söyledi. Soylu, "Bu sabaha karşı arkadaşlarımız DHKP/C'nin sözde hukuk bürosuna operasyon yaptılar. Yine dehlizler buldular. Yine gri listede bir terörist bulundu. Orada saklanan. Yine arananlar bulundu. Dün Tunceli'de ondan önceki gün Şırnak'ta. Peki nasıl İstanbul rahat ediyor? Doğu ve Güneydoğu'da kurduğumuz hatla." diye konuştu.