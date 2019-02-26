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DHKP/C'li 7 terörist sığınakta ele geçirildi

26.02.2019 11:21

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"İstanbul’da emniyetimiz, DHKP/C Türkiye sorumlusu dahil, biri yeşil listeden, ikisi gri listeden, 7 teröristi sığınakta ele geçirdi." dedi.


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