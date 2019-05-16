DHKP-C'lilerin TBMM'ye giriş anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Terör eylemi yapmak isteyen iki DHKP-C'linin TBMM'ye giriş anlarının görüntüsü ortaya çıktı...
TBMM'ye saldırı girişimleri son anda engellenen DHKP-C'li 2 teröristin bağlantıları mercek altına alındı. Polis, HTS irtibatlarını araştırdığı Mulla Zincir ve Eylem Yücel'in bağlı bulundukları örgüt hücresi ile talimatı kimden aldıklarını araştırıyor. 2 teröristin Meclis'e gelirken kullandığı güzergahtaki kamera kayıtları inceleniyor.
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