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Devrek Anadolu Lisesi'nden muhteşem 10 Kasım koreografisi

10 Kasım 2018, Cumartesi

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Devrek Anadolu Lisesi muhteşem bir koreografi yaptı.


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