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"Devre arasında sert tartışmalar oldu!"

09 Aralık 2017, Cumartesi
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray- Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasını değerlendirdi. Tüzemen, devre arasında soyunma odasında sert tartışmaların yaşandığını söyledi.
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