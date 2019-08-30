Devletin zirvesi Anıtkabir'e böyle geldi (Video) 30.08.2019 10:33

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıldönümü dolayısıyla devletin zirvesi Anıktabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve parti liderleri, yargı üyeleri, askeri heyet Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. İşte o görüntüler.