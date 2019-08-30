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Devletin zirvesi Anıtkabir'e böyle geldi (Video)

30.08.2019 10:33

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıldönümü dolayısıyla devletin zirvesi Anıktabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve parti liderleri, yargı üyeleri, askeri heyet Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. İşte o görüntüler.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile partililer, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay ve Sayıştay Başkanları, askeri erkan Anıtkabir'i ziyaret etti.
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