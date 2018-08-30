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Devletin zirvesi Anıtkabir'de

30 Ağustos 2018, Perşembe

Büyük zaferin 96. yılında Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti..

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