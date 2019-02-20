Devlet tanzim satış noktalarını genişleterek kooperatif marketlere dönüştürecek 20.02.2019 11:24

Hükümet, vatandaşı sebze ve meyve spekülatörlerinden kurtaran tanzim satış noktalarını markete dönüştürmek için çalışma başlattı. Uygulama ile hem üreten kazanacak hem tüketen. İşte örnek tanzim market...