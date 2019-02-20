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Devlet tanzim satış noktalarını genişleterek kooperatif marketlere dönüştürecek

20.02.2019 11:24

Hükümet, vatandaşı sebze ve meyve spekülatörlerinden kurtaran tanzim satış noktalarını markete dönüştürmek için çalışma başlattı. Uygulama ile hem üreten kazanacak hem tüketen. İşte örnek tanzim market...


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