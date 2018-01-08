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Devlet Bahçeli'nin Seçim İttifakı açıklamaları ne anlama geliyor?

08 Ocak 2018, Pazartesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2019 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve seçim ittifakıyla ilgili yaptığı açıklamaları Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür A Haber'de değerlendirdi. İşte o değerlendirme...
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