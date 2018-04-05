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Devlet Bahçeli'nin el öpmeye çalıştığı an

04 Nisan 2018, Çarşamba

Alparslan Türkeş'in kabrinin başına giden MHP Lideri, mezarın başındaki yaşlı amcanın elini öpmeye çalıştı.

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