Devlet Bahçeli'den TÜSİAD başkanına sert tepki: O cümleyi tersinden okuturlar 11.05.2019 13:29

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Türkiye’nin önemli siyasi krizler yaşadığı ortamda bekleyip bekleyip siyasi krizi tahrik edici konuşmayı TÜSİAD alışkanlık haline getirmiştir. TÜSİAD’ın söylemini doğru bulmuyorum. Şimdi bir başkan çıkmış bir cümle sarf ediyor. Ona o cümleyi tersinden okuturlar. TÜSİAD’ın ciddiye alınır tarafı da kalmamıştır'' dedi.