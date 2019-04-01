Devlet Bahçeli’den son dakika açıklaması: Cumhur ittifakı hedeflerine ulaşmıştır 01.04.2019 00:11

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerel seçimde kesim olmaya sonuçların belli olmasının ardından açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında "Cumhur ittifakının beka çağrısı doğudan batıda, kuzeyden güneye hem duyulmuş, hem benimsenmiş, hem de tasdik edilmiştir. Türk milleti engin sağ duyusunu göstermiş, bekasına muazzam şekilde destek vermiştir. Cumhur İttifakı hedeflerine ulaşmıştır. 31 Mart seçimlerinin kazananı tüm Türkiye’dir" ifadelerini kullandı.