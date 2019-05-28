Devlet Bahçeli'den 'Pençe' Harekatı açıklaması: MHP, operasyonu önşartsız desteklemektedir | Video izle

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde dün başlatılan Pençe Harekatı'na ilişkin resmi Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu. MHP'nin 'Pençe' Operasyonu'nu desteklediğini belirten Bahçeli," Duamız Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin kahraman askerleri üzerinedir. Teröristlerin inleri, sığınakları, barınakları, silah ve mühimmat depolarıyla birlikte bütün unsurları yok edilmelidir." ifadelerini kullandı.
Devlet Bahçeli'den 'Pençe' Harekatı açıklaması: MHP, operasyonu önşartsız desteklemektedir | Video izle28.05.2019 18:56
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