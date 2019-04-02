MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Belediye başkanlığı seçimleri için öneride bulundu. Devlet Bahçeli, "Öyle bir sistem inşa edilsin ki, sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim, o da üstlendiği görev ve yetkiye dayanarak ilçe belediye başkanlarını belirlesin" ifadesini kullandı.
Devlet Bahçeli'den önemli çıkış: Sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim, o da ilçe belediye başkanlarını belirlesin02.04.2019 17:14
- La Casa De Papel 3.sezon fragmanı izle! La Casa De Papel ne zaman başlıyor?
- Son dakika: YSK'dan Beykoz, Çekmeköy ve Fatih'te oyların yeniden sayımı ile ilgili flaş karar
- Sosyal medyadan kadınlara şantaj şüphelisi kıskıvrak yakalandı
- Devlet Bahçeli'den önemli çıkış: Sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim, o da ilçe belediye başkanlarını belirlesin
- Yerel seçimlerde hile ve usulsüzlükler tespit edildi! Üsküdar'da kaç oy iptal edildi?
- Yalova’da AK Parti’den seçim sonucuna itiraz! Usulsüzlük bakın nasıl yapılmış
- Cumhur İttifakı İstanbul ilçelerinde rekor kırdı
- Ekrem İmamoğlu'nun "Dosya kaçırıyorlar" iftirasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden sert tepki
- Bir Zamanlar Çukurova 27.yeni bölüm fragmanı
- AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: 3 bin 217 sandıkta hile var
- AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: 2675 oy sıfır olarak görülüyor
- Son dakika: İyi Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.