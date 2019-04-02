Devlet Bahçeli'den önemli çıkış: Sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim, o da ilçe belediye başkanlarını belirlesin 02.04.2019 17:14

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Belediye başkanlığı seçimleri için öneride bulundu. Devlet Bahçeli, "Öyle bir sistem inşa edilsin ki, sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim, o da üstlendiği görev ve yetkiye dayanarak ilçe belediye başkanlarını belirlesin" ifadesini kullandı.