Devlet Bahçeli'den Malazgirt mesajı

Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü etkinliklerinde konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli "Malazgirt zaferi tarihin rotasını temelden değiştirdi." dedi.
Devlet Bahçeli'den Malazgirt mesajı26 Ağustos 2018, Pazar
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