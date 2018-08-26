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Devlet Bahçeli'den Malazgirt mesajı

26 Ağustos 2018, Pazar

Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü etkinliklerinde konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli "Malazgirt zaferi tarihin rotasını temelden değiştirdi." dedi.

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