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Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki

05.03.2019 14:14

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon programında yaptığı skandal açıklamalara sert tepki gösterdi. Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına karşılık olarak, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun milletimize yalan söylemesi, alenen ve açıktan gerçekleri çiğneyerek uyduruk ve hayal mahsulü iddiaları dile getirmesi karanlık ve işbirlikçi zihniyetini tekraren deşifre etmiştir." dedi.


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