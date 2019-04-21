Devlet Bahçeli'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması 21.04.2019 19:33

MHP Lideri Devlet Bahçeli, şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili, "Bu olaydan memnuniyet duymak mümkün değil. Bir siyasi partinin lideri nereye nasıl gideceğini araştırmalı" dedi. Bahçeli'nin açıklamalarına ait detayları A Haber muhabiri Levent Eke canlı yayında aktardı.