Devlet Bahçeli'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması

MHP Lideri Devlet Bahçeli, şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili, "Bu olaydan memnuniyet duymak mümkün değil. Bir siyasi partinin lideri nereye nasıl gideceğini araştırmalı" dedi. Bahçeli'nin açıklamalarına ait detayları A Haber muhabiri Levent Eke canlı yayında aktardı.
Devlet Bahçeli'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması21.04.2019 19:33
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