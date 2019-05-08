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Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Kurul üyelerine 'çete' demek sakat bir zihniyettir

08.05.2019 12:05

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "YSK'nın kararına saygı duyuyoruz. YSK adaletli kararla milletin yüreğine su serpti." ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Kurul üyelerine 'çete' demek sakat bir zihniyettir." diyerek Kılıçdaroğlu'na sert çıktı. dedi.


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