Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tabelasına T.C. ibaresini ekledi. Bu da Bahçeli'ye kapak olsun" diyen Kılıçdaroğlu'na "Sana kapak çoktan oldu da ya duymadın ya da duyurmadılar." diyerek yanıt verdi.
Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na kapak yanıtı: Sana kapak çoktan oldu da ya duymadın ya duyurmadılar08.05.2019 11:53
- Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Kurul üyelerine 'çete' demek sakat bir zihniyettir
- Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na kapak yanıtı: Sana kapak çoktan oldu da ya duymadın ya duyurmadılar
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Dokunulmazlığın kaldırılması için talep ver ilk oyu ben vermezsem namerdim
- Yüzme şampiyonasında skandal! Tolga Öcal, birinciliğe giden 13 yaşındaki rakibi Seyfi Diker'e omuz atarak birincilikten etti
- Dini nikâh kıyılırken erkeğin 32 farzı bilmesi zorunlu mu? (Video)
- Rusya’da çığ düştü: 7 turist hayatını kaybetti
- Son dakika: Altın fiyatları yükselişte! 8 Mayıs gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları
- Nihat Hatipoğlu ile Sahur 3. bölüm - 7 Mayıs 2019
- MHP'nin yeni İstanbul stratejisi: Hemşehricilik
- Başkan Erdoğan talimatı verdi! 23 Haziran'da sandıklar onlara emanet
- YSK'nın İstanbul kararı sonrası THY'den önemli duyuru! Uçak biletlerine ''23 Haziran'' tarifesi
- Son dakika: İran, nükleer faaliyetlere başlayacağını duyurdu!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.