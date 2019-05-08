Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na kapak yanıtı: Sana kapak çoktan oldu da ya duymadın ya duyurmadılar 08.05.2019 11:53

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tabelasına T.C. ibaresini ekledi. Bu da Bahçeli'ye kapak olsun" diyen Kılıçdaroğlu'na "Sana kapak çoktan oldu da ya duymadın ya da duyurmadılar." diyerek yanıt verdi.

