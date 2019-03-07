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Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Atatürk'ün koltuğunda oturuyor olması...

07.03.2019 18:50

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye'de beka sorunu yok" diyenlere tepki gösterdi. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'u hedef alarak "Türkiye'nin güvenliğini hedef alan yakın tehditleri göremeyen bir şahsın Atatürk'ün koltuğunda oturuyor olması başlı başına melanet ve rezalettir." dedi.


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