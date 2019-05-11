Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Dokunulmazlık zırhına bürünme

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak "Bu kadar aşırı, kırıcı, karıştırıcı konuşmayı yapan kişi dokunulmazlık zırhına bürünmemelidir. Fezleke ile bir genel başkanı TBMM’ye taşımak yerine kendisinin iradesiyle TBMM’ye gelmesini demokratik açıdan daha ahlaki bulduğumu ifade etmek için o teklifte bulundum. Ama CHP’nin bazı sözcüleri ‘Hodri meydan’ diyor. Neyin hodri meydanını yapacağız? Getireceksen bu dokunulmazlığı sen getireceksin" dedi.
Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Dokunulmazlık zırhına bürünme11.05.2019 13:42
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