Devlet Bahçeli'den İstanbul önerisi: En mantıklısı yeni seçim

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İstanbul seçimlerine şaibe karıştığını söyledi ve ekledi: Demokrasi kültürümüzün yozlaştırılmasına suskun kalmamız, delilli, ispatlı sandık yolsuzluklarına göz yummamız düşünülemez.
Devlet Bahçeli'den İstanbul önerisi: En mantıklısı yeni seçim14.04.2019 13:01
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