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Devlet Bahçeli'den İstanbul önerisi: En mantıklısı yeni seçim

14.04.2019 13:01

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İstanbul seçimlerine şaibe karıştığını söyledi ve ekledi: Demokrasi kültürümüzün yozlaştırılmasına suskun kalmamız, delilli, ispatlı sandık yolsuzluklarına göz yummamız düşünülemez.


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