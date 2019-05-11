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Devlet Bahçeli'den Hayri Kozak çağrısı: Galatasaray yönetimi afaroz etsin (VİDEO)

11.05.2019 13:38

MHP lideri Devlet Bahçeli, Galatasaray yönetimine çağrıda bulundu. Devlet Bahçeli, Galatasaray Divanı'ında CHP-HDP ve İP'in İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na oy isteyen Hayri Kozak'ın kulüpten aforoz edilmesini istedi.


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