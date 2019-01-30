Devlet Bahçeli'den flaş Binali Yıldırım açıklaması! 30 Ocak 2019, Çarşamba

MHP lideri Bahçeli, Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'ndan istifa kararının ardından ilk kez konuştu. Bahçeli, "Bu faziletli ve erdemli bir davranıştır" ifadelerini kullandı. Binali Yıldırım istifa kararı ve yeni meclis başkanının kim olacağıyla ilgili sorulan bir soruya cevap veren Bahçeli: Geçmişte Binali Yıldırım'a destek verirken aday çıkartmamayı düşünmüştük. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi kimi Meclis Başkanı olarak takdim ederse MHP o adaya destek verecektir. Bunun A'sı B'si kişisi yoktur.