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Devlet Bahçeli'den flaş 31 Mart açıklaması

25.03.2019 16:21

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili sosyal medya hesabnı Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Durmak yok, beklemek yok, gecikmek yok, gevşemek yok, geriye düşmek asla yok. İnandık, inşallah kazanacağız." ifadelerini kullandı


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