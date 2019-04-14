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Devlet Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu yorumu: Bundan belediye başkanı olmaz

14.04.2019 13:09

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam Kampı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Devlet Bahçeli, ''Mazbatayı stadyuma taşımak taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur. Çok yanlıştır, bundan belediye başkanı olmaz.'' dedi.


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