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Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu (Video)

25.09.2019 01:27

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı tebrik etti.


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