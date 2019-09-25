Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı tebrik etti.
Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu (Video)25.09.2019 01:27
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