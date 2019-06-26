Devlet Bahçeli'den Akşener'e çok sert İmralı cevabı (Video) 26.06.2019 12:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli, Meral Akşener'in İmralı iddialarına ilişkin, "İP'in başındaki şahsiyet diyor ki; 'Mitili İmralı'ya atmışlar.' Bunu söylediğine göre ya İmralı'da nöbete girmiş ya da Pensilvanya'dan sufle almıştır" dedi.