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Devlet Bahçeli'den Akşener'e çok sert İmralı cevabı (Video)

26.06.2019 12:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli, Meral Akşener'in İmralı iddialarına ilişkin, "İP'in başındaki şahsiyet diyor ki; 'Mitili İmralı'ya atmışlar.' Bunu söylediğine göre ya İmralı'da nöbete girmiş ya da Pensilvanya'dan sufle almıştır" dedi.


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