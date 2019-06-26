MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli, Meral Akşener'in İmralı iddialarına ilişkin, "İP'in başındaki şahsiyet diyor ki; 'Mitili İmralı'ya atmışlar.' Bunu söylediğine göre ya İmralı'da nöbete girmiş ya da Pensilvanya'dan sufle almıştır" dedi.
Devlet Bahçeli'den Akşener'e çok sert İmralı cevabı (Video)26.06.2019 12:00
- Devlet Bahçeli'den Akşener'e çok sert İmralı cevabı (Video)
- Hamdi Alkan'dan skandal hareket! Enis Fosforoğlu’nun cenazesinde fotoğraf çekme derdine düştü! (Video)
- 2019 İŞKUR üniversite öğrencisi yaz işi başvuru şartları nedir? İŞKUR yaz işi başvuruları nerede, ne zaman yapılacak? (Video)
- Turistleri hedef alan kapkaççı yakalandı (Video)
- Türk F-16’ları 'Yavuz'u selamladı (Video)
- Meksika-ABD sınırında iki yaşındaki mülteci kız ve babası boğuldu! Akıllara Aylan Kurdi geldi (Video)
- Memur son dakika Temmuz zammı kaç para olacak? 2019 memur enflasyon farkı ve aile yardımı zam oranı ne kadar? (Video)
- Son dakika haberi: Kara Harp Okulu davasında karar! Eski tuğgeneral Kerim Acar'ın cezası belli oldu (Video)
- Esra Erol hastane çıkışı görüntülendi! Esra Erol hamile mi? Esra Erol'dan hamilelik açıklaması... (Video)
- Askerlik süresi düştü! Kışlada askerlerin erken tezkere heyecanı kameralara böyle yansıdı (Video)
- Yeni askerlik yasası Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi | İşte tüm detaylarıyla yeni askerlik sistemi (Video)
- 26 Haziran TOKİ İstanbul konutları kura çekilişi canlı izle (Başakşehir, Kayabaşı, Tuzla çekilişi)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.