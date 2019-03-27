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Devlet Bahçeli: Zillet İttifakı milli güvenlik sorunudur

27.03.2019 18:47

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana'da önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Kandil'de hazırlanan listeler aziz milletimize dayatılmaktadır. Zillet İttifakı milli güvenlik sorunudur." dedi.


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