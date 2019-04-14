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Devlet Bahçeli: Onların söylediği rakamlar yanlıştır, bizim değerlendirmelerimiz doğrudur

14.04.2019 14:17

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısı kapanış oturumuna katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen oturumun ardından Devlet Bahçeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, ''Onların söylediği rakamlar yanlıştır, bizim değerlendirmelerimiz doğrudur'' dedi.


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