Devlet Bahçeli MHP Belediye Başkan adaylarını tanıttı 24 Ocak 2019, Perşembe

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimleri öncesi MHP'nin adaylarını tanıttı. Önemli açıklamalarda da bulunan Bahçeli, Muharrem İnce'nin 'beka' açıklaması için çok sert sözler kullanarak "Vay densiz vay. Bekayı zeka sorunu olarak görmek ancak senin gibi mankurtların işidir. Ancak senin gibi sabah başka akşam başka konuşan çarkıfeleklerin üslubudur. Zillet beğenmedi, zillet takdir etmedi diye bekamızı yok mu sayacağız?" ifadelerini kullandı.