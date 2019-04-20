Devlet Bahçeli: Kozan'da hakkımız yenmiş Maltepe'de önümüz kesilmiştir 20.04.2019 12:02

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'na katılıyor. İki gün sürecek toplantı öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir konuşma yaptı. Bahçeli, ''Adana Kozan'da hakkımız yenmiştir. Ağrı'da hakkımız gasp edilmiştir. İstanbul Maltepe'de önümüz kesilmiştir. 31 Mart'ta 1389 belediyenin 987'si Cumhur İttifakı'nın siyasi sorumluluğuna verilmiştir. Samanlıkta iğne arayanlar, karanlıktan aydınlığa taş fırlatanlar bu gerçeği örtemezler, hakikatin ışığını perdeleyemezler.'' dedi.