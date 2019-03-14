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Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu bize milliyetçilik anlatmasın

14.03.2019 15:45

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin düzenlediği Aksaray mitinginde halka hitap etti. Bahçeli CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Bunlar aklını oynatmış, yollarını şaşırmış, ihaneti alenileştirmiş. Kılıçdaroğlu Sakarya’daki tank palet fabrikası üzerinden yalan icat etmesin, bize milliyetçilik anlatmasın. Kılıçdaroğlu kim oluyor da bize milliyetçilik ahkamı kesiyor? Bu cüreti nereden alıyor?" ifadelerini kullandı.


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