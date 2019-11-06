Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın yanındayız desteğimiz tamdır 06.11.2019 16:12

Başkan Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı ziyaretle ilgili açıklama yapan MHP Lideri Bahçeli, "Alacağı karar ne olursa olsun saygımız var, yanındayız" ifadelerini kullandı. Haberin detaylarını A Haber muhabiri Levent Eke aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'ye gidip gitmeyeceği konuşulurken MHP lideri Devlet Bahçeli'den açıklama geldi. Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızın yanındayız desteğimiz tamdır. Türkiye dış dünyaya karşı tek ses, tek yürek, tek nefes olmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümeti yalnız değildir." ifadelerini kullandı.



"YANINDAYIZ, DESTEĞİMİZ TAMDIR"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı tamamıyla kendi takdiridir" diye belirten Bahçeli, "Bütün gelişmeleri, milli ihtiyaçları, dış politikayla ilgili hedefleri siyasi akıl ve amaç süzgecinden geçirip bir sonuca ulaşacak olan da Sayın Erdoğan'dır. Devleti yöneten bellidir. Hükümet bellidir. Karar alma mekanizmaları da bilinmektedir. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın alacağı karar ne olursa olsun yanındayız, desteğimiz tamdır." dedi.