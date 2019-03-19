Devkletten herkese yardım eli! 40 kalemde 60 milyar liralık sosyal yardım yolda 19.03.2019 17:46

Sosyal koruma alanlarını güçlendiren hükümet, 2019'da sosyal yardım ulaştırılan hane ve vatandaş sayısını artırdı. Türkiye'de ilk kez Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile Aile Bilgi Sistemi entegre ediliyor. Sabah'ta yer alan habere göre bu yıl milyonlarca aileye şartlı eğitim yardımından ücretsiz sağlık hizmetine, engelli, yaşlı vatandaşlara evde bakımdan korumaya muhtaç çocuklara sahip çıkılmasına kadar 40 kalemde 60 milyar liralık sosyal yardım ulaşacak.