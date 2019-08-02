Dev projede son 2 gün! İstanbul ile İzmir arası 3,5 saate düşüyor 02.08.2019 12:36

Yıllardır beklenen ve İstanbul ile İzmir arasındaki yolu 3,5 saate kadar düşürecek olan İstanbul - İzmir Otoyolu 2 gün sonra açılacak. Bayram öncesi vatandaşın hizmetine girecek otoyolun, ulaşım süresini kısaltmasının yanı sıra trafiği de büyük ölçüde rahatlatması bekleniyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu, İstanbul ve İzmir arasındaki seyahat süresini 3,5 saate düşürecek. Vatandaşlar bu nedenle İstanbul İzmir otoyolu ne zaman açılacak sorusuna merakla yanıt arıyor. Peki, İstanbul İzmir otoyolu ne zaman açılacak? İstanbul İzmir otoyol ücreti ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

İSTANBUL İZMİR OTOYOLU NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik kesimi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Ağustos'ta hizmete açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA muhabirine, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun, Marmara Bölgesi'ni Ege Bölgesi'ne, Batı Akdeniz ve Batı Anadolu Bölgesi'ne bağlayan önemli ulaşım akslarından biri olacağını belirterek, projenin yapım çalışmalarının 2010'da başladığını anımsattı.

Projenin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü'nün 2016'da hizmete alındığını ifade eden Turhan, köprünün İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 78 kilometre yani 1,5 saat kısalttığını bildirdi. Geçen yıllarda 201 kilometresi ana gövde, 33 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere yolun hizmete açıldığını anlatan Turhan, 4 Ağustos Pazar günü saat 15.00'te ise 183 kilometresi ana gövde, 9 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere toplam 192 kilometrelik kesiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle hizmete açılacağı müjdesini verdi.

İstanbul-İzmir arasının şu an 8,5 saat sürdüğünü, yeni yapılan 404 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu ile normal şartlar altında 3,5 saatte İstanbul'dan İzmir'e ulaşma imkanı olacağını belirten Turhan, "Bu da yol kullanıcılarına önemli bir ekonomik katkı sağlayacak, zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlayacak. Bu güzergahla özellikle ülkemizin sanayi mamullerinin, tarım ürünlerinin gerek yurt içi gerekse yurt dışına nakliyesinde de önemli imkan ve kolaylıklar sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Turhan, İstanbul-İzmir arasındaki mevcut devlet yolunun yaklaşık 515 kilometre olduğunu anımsatarak, otoyolla iki kent arasının 404 kilometreye düşmüş olacağını bildirdi.