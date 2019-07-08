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Deutsche Bank'tan 18 bin kişi işten çıkarılacak

08.07.2019 09:58

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, kapsamlı yeniden yapılandırmaya gidilerek 2022’ye kadar 18 bin çalışanın işten çıkarılacağını teyit etti.


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