Deutsche Bank'tan 18 bin kişi işten çıkarılacak

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, kapsamlı yeniden yapılandırmaya gidilerek 2022’ye kadar 18 bin çalışanın işten çıkarılacağını teyit etti.
Deutsche Bank'tan 18 bin kişi işten çıkarılacak08.07.2019 09:58
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