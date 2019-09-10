Deşifre olan CIA ajanı Valerie Plame kongreye aday oldu! 10.09.2019 21:19

ABD'de 16 yıl önce ifşa olan ve görevden ayrılmak zorunda kalan Eski CIA Ajanı Valerie Plame, ABD Kongresi'ne adaylığını aksiyon filmlerini aratmayan bir video ile açıkladı. Plame, videoda başkandan hesap sormaya geldiğini ifade ediyor.

ABD'de 16 yıl önce ifşa olan ve görevden ayrılmak zorunda kalan Eski CIA Ajanı Valerie Plame, ABD Kongresi'ne adaylığını aksiyon filmlerini aratmayan bir video ile açıkladı.

Videoda Plame ilk önce CIA'deki görevinden bahsederken "Görevim, haydut devletlerin ve teröristlerin nükleer silah edinmelerini engellemekti" ifadelerini kullanıyor. Daha sonra iş hayatından ve Yahudi kökenli ailesinden kısaca bahseden Plame, "Ülkeme hizmetim kendi hükümetim bana ihanet ettiği için kısa kesildi" diyor.

Eski ABD başkanı George W. Bush döneminde başkan yardımcılığı yapan Dick Cheney'in özel kalem müdürü tarafından deşifre edildiğini söyleyen Plame, kongre'ye adaylığını koyma nedenini ise "Milli güvenlik, sağlık hizmetleri ve kadın hakları konularında zayıfladığımız için" diyerek gerekçelendirdi.

İsmini deşifre eden, dönemin başkan yardımcısının kalem müdürü Lewis "Scooter" Libby, Plame'i "deşifre etmekten" ve "yalancı şahitlikten" hapse mahkum edilmişti.

BAŞKAN SİZDEN HESAP SORMAYA GELDİM

Videoda hızla kullandığı aracı drift yaparak durduran Plame, Libby'nin kimliğini eski ABD Büyükelçisi olan eşi Joseph Wilson'dan intikam almak için deşifre ettiğini belirtiyor. Videonun sonunda ise "Başkan sizden hesap sormaya geldim" ifadelerini kullanıyor.