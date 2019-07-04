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Derya Uluğ bottlecapchallenge akımına uydu! (Video)

04.07.2019 09:42

Derya Uluğ, Hollywood ünlüleri arasında yayılan "bottlecapchallenge" akımına dahil oldu. Başarılı bir şekilde şişeye tekme atarak kapağı açan ünlü popçu Derya Uluğ o anları Instagram hesabında paylaştı. Uluğ'un paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı. İşte Derya Uluğ'un paylaşımı...


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