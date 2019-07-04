Derya Uluğ, Hollywood ünlüleri arasında yayılan "bottlecapchallenge" akımına dahil oldu. Başarılı bir şekilde şişeye tekme atarak kapağı açan ünlü popçu Derya Uluğ o anları Instagram hesabında paylaştı. Uluğ'un paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı. İşte Derya Uluğ'un paylaşımı...
Derya Uluğ bottlecapchallenge akımına uydu! (Video)04.07.2019 09:42
- ‘Trump öldü’ yalanı provokasyon testi mi (Video)
- Şırnak'ta salep soğanı toplayan 3 kişiye 204 bin para cezası
- Derya Uluğ bottlecapchallenge akımına uydu! (Video)
- Ankara'da dolandırıcılık operasyonu! O isimler tutuklandı
- Son dakika: Dolarda düşüş sürüyor! İşte dolar ve euroda son durum
- Son dakika: İzmir'de fuhuş operasyonu: "Yeni araçlarımız geldi" mesajı ile pazarladılar
- Jason Statham'ın da dahil olduğu yeni akım 'BottleCapChallenge' dünyayı salladı
- Son dakika: Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 41 yaralı
- Çanakkale Ayvacık Tüneli’nde sona doğru: 40 dakikalık mesafe 5 dakikada aşılacak
- Manavgat’ta zehirlenme belirtisi görülen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
- İtalya'da Stromboli Yanardağı'nda art arda patlamalar 1 kişi öldü
- Başörtüsü üzerinden yeni provokasyon! CHP neden toplumu kutuplaştırmak istiyor?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.