Derya Uluğ bottlecapchallenge akımına uydu! (Video) 04.07.2019 09:42

Derya Uluğ, Hollywood ünlüleri arasında yayılan "bottlecapchallenge" akımına dahil oldu. Başarılı bir şekilde şişeye tekme atarak kapağı açan ünlü popçu Derya Uluğ o anları Instagram hesabında paylaştı. Uluğ'un paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı. İşte Derya Uluğ'un paylaşımı...