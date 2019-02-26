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Derbi sonrası Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye PFDK şoku

26.02.2019 18:01

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde iki takım taraftarının da neden olduğu "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.


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