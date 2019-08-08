Depreme nikahta yakalandılar! Panik anları kamerada

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Depremin hissedildiği Isparta'da depreme nikah yaparken yakalanan vatandaşların yaşadığı panik kameraya böyle yansıdı.
Depreme nikahta yakalandılar! Panik anları kamerada08.08.2019 16:13
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